С «шутникаами» и ложным минированием будут бороться угрозой конфискации имущества

Правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» (№ 3911 ) добавляет незначительное уточнение: кроме лишения свободы, за такое преступление грозит еще и конфискация имущества. Все - на откуп суда.

Обстоятельством, которым обременят квалификацию, станет угроза важным объектам инфраструктуры, органам государственной власти, учреждениям здравоохранения или образования. За их «минировании» грозит минимум 4 года лишения свободы, а не 2, как сегодня.

Как отмечается в пояснительной записке, в прошлом году было возбуждено почти 2000 уголовных производств по ст.259 УК, что вдвое больше, чем в 2018-м. Поэтому в Министерстве внутренних дел считают, что действующих санкций, которые были усиленны в 2012 году, недостаточно.