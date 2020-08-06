Главная Новости Криминал и происшествия С «шутникаами» и ложным минированием будут бороться угрозой конфискации имущества
06.08.2020  14:50   

С «шутникаами» и ложным минированием будут бороться угрозой конфискации имущества

Волна сообщений о минировании различных объектов, которая в последнее время захлестнула Харьков, не снижается, несмотря на ужесточение наказания.


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Правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» (№ 3911 ) добавляет незначительное уточнение: кроме лишения свободы, за такое преступление грозит еще и конфискация имущества. Все - на откуп суда.

Обстоятельством, которым обременят квалификацию, станет угроза важным объектам инфраструктуры, органам государственной власти, учреждениям здравоохранения или образования. За их «минировании» грозит минимум 4 года лишения свободы, а не 2, как сегодня.

Как отмечается в пояснительной записке, в прошлом году было возбуждено почти 2000 уголовных производств по ст.259 УК, что вдвое больше, чем в 2018-м. Поэтому в Министерстве внутренних дел считают, что действующих санкций, которые были усиленны в 2012 году, недостаточно.

Впрочем, в МВД не сообщили, сколько из этих производств завершилось передачей обвинительных актов в суд. 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  ложное минирование, харьков, розыск
 
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