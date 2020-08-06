Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские задержали ловкачей, наладивших нелегальную добычу песка в Малиновке, под Харьковом (ФОТО)
06.08.2020  13:25   

Полицейские задержали ловкачей, наладивших нелегальную добычу песка в Малиновке, под Харьковом (ФОТО)

В Чугуевском районе обнаружили двух злоумышленников, которые незаконно добывали песок.


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В среду, 5 августа, работники Чугуевского отдела полиции в поселке Малиновка обнаружили грузовой автомобиль, а также двух человек, которые незаконно добывали песок и грузили его в прицеп, сообщили в Чугуевском ОП ГУ НП Украины в Харьковской области.

Злоумышленников задержали автомобиль изъяли.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил охраны недр), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  полиция, песок, карьер, харьков, задержание
 
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