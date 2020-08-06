Полицейские задержали ловкачей, наладивших нелегальную добычу песка в Малиновке, под Харьковом (ФОТО)

В Чугуевском районе обнаружили двух злоумышленников, которые незаконно добывали песок.
В среду, 5 августа, работники Чугуевского отдела полиции в поселке Малиновка обнаружили грузовой автомобиль, а также двух человек, которые незаконно добывали песок и грузили его в прицеп, сообщили в Чугуевском ОП ГУ НП Украины в Харьковской области.
Злоумышленников задержали автомобиль изъяли.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил охраны недр), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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