Неосвоенная земля в Лесопарке вернется в собственость города

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении земельного участка стоимостью свыше 15 млн грн территориальной общине Харькова.
Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявление местной прокуратуры к ООО о расторжении договора аренды земли и возвращение спорного земельного участка стоимостью свыше 15 млн грн территориальной общине Харькова.
По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, обществу с ограниченной ответственностью предоставлен в аренду земельный участок, расположенный на территории лесопарка в Шевченковском районе.
ООО не выполняет условия заключенного договора аренды земли, а именно не платит арендную плату с 2013 года. Кроме того, указанный земельный участок по состоянию на настоящее время остается незастроенным.
Решение суда вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.
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