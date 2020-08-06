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06.08.2020  14:32   

Неосвоенная земля в Лесопарке вернется в собственость города

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении земельного участка стоимостью свыше 15 млн грн территориальной общине Харькова.


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Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявление местной прокуратуры к ООО о расторжении договора аренды земли и возвращение спорного земельного участка стоимостью свыше 15 млн грн территориальной общине Харькова.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, обществу с ограниченной ответственностью предоставлен в аренду земельный участок, расположенный на территории лесопарка в Шевченковском районе.

ООО не выполняет условия заключенного договора аренды земли, а именно не платит арендную плату с 2013 года. Кроме того, указанный земельный участок по состоянию на настоящее время остается незастроенным.

Решение суда вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд
 
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