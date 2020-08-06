06.08.2020 12:03

Решением суда харьковские табачники заплатят штраф за монополию на рынке сигарет

«Филип Моррис» проиграл суд против АМКУ - компания подает апелляцию, но штраф оплатит



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Хозяйственный суд Киева 5 августа отказал "Филип Моррис Украина" и "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (ФМУ) в удовлетворении иска о неправомерности наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа за совершение антиконкурентных согласованных действий, сообщила пресс-служба компании.

Также отмечается, что суд принял решение без участия представителей компаний, что является нарушением права на доступ к правосудию. В "Филип Моррис" не согласны с решением суда первой инстанции и подают апелляционную жалобу.

"Считаем обвинения АМКУ безосновательными, а решение Хозяйственного суда Киева – необоснованным… Такое решение негативно влияет на инвестиционный имидж Украины и подрывает веру иностранных инвесторов в справедливость системы", – написано в сообщении компании.

Производитель подчеркивает, что комитет не предоставил возможности ознакомиться, дать комментарии и заявить о возражениях относительно доказательств, на которых основаны обвинения.

"Исключительно во избежание начисления ФМУ ежедневной пени за просрочку оплаты штрафа, которая в соответствии со статьей 56 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" равна 1,5% от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ", – добавили в компании.

В ФМУ напоминают, что консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора произошла из-за одобрения АМКУ в 2010-2011 годах серии соглашений о слияниях и поглощениях.

"Считаем несправедливым и необоснованным применение АМКУ штрафа к ФМУ за то, что мы приняли структуру рынка дистрибуции сигарет, которая сформировалась в результате, собственно, действий самого комитета", – добавили в компании.

По информации ФМУ, комитет не оставил производителям ничего другого, как работать с одним дистрибьютором и принять новую структуру рынка.

Напомним, ранее "Империал Тобакко" оплатила 460 млн грн штрафов, которые АМКУ наложил в октябре 2019 года в рамках дела о сговоре между монопольным дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции.