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06.08.2020  11:23   

Ужин на летней кухне закончился трагедией (ФОТО)

При проведении разведки на пожаре в поселке Буды Харьковского района спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1975 года рождения.


://hk.npu.gov.ua

6 августа в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Буды Харьковского района на ул. Визунова, 12.

На ликвидацию пожара немедленно направили дежурные подразделения 49-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Мерефа и 67-го Государственного пожарно-спасательного поста из г. Южный. 

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена летняя кухня, расположенная на территории частного домовладения. Площадь площади составляла 50 кв.м. При проведении разведки пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1975 года рождения.

На тушение огня было подано 2 пожарных ствола. В 1:21 пожар был локализован, в 03:40 - ликвидирован. Распространение огня на жилой дом благодаря действиям спасателей не произошло.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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