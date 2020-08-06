Относительно 44-летнего мужчины работники местечковой полиции составили три административных протокола.
3 августа полицейские офицеры по обслуживанию Чкаловской ОТГ во время патрулирования пгт Чкаловское остановили автомобиль «ВАЗ» из-за отсутствия на автомобиле зеркала заднего вида. При проверке документов выяснилось, что у руководителя отсутствует водительское удостоверение.
При составлении постановления о наложении административного взыскания по ч.1 ст. 121 КУоАП и по ч.1 ст.126 КУоАП полицейские офицеры общины обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
Водитель объяснил, что пил пиво. В отношении нарушителя полицейские также составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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