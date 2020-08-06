Главная Новости Криминал и происшествия Новосозданные харьковские шерифы отметились задержанием водителя за тройное нарушение ПДД
06.08.2020  10:45   

Новосозданные харьковские шерифы отметились задержанием водителя за тройное нарушение ПДД

Относительно 44-летнего мужчины работники местечковой полиции составили три административных протокола.


://facebook.com

3 августа полицейские офицеры по обслуживанию Чкаловской ОТГ во время патрулирования пгт Чкаловское остановили автомобиль «ВАЗ» из-за отсутствия на автомобиле зеркала заднего вида. При проверке документов выяснилось, что у руководителя отсутствует водительское удостоверение.

При составлении постановления о наложении административного взыскания по ч.1 ст. 121 КУоАП и по ч.1 ст.126 КУоАП полицейские офицеры общины обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. 

Водитель объяснил, что пил пиво. В отношении нарушителя полицейские также составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, шериф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Криминал и происшествия Темнокожий дорожный рабочий из Камеруна, управляя Toyota Land Cruiser Prado, устроил серьезное ДТП на харьковском перекрестке 06.08 Криминал и происшествия Под Харьковом на ходу вспыхнул «Daewoo Lanos» (ФОТО) 05.08 Криминал и происшествия ДТП, в котором погиб несовершеннолетний: водителя будут судить (ФОТО, Обновлено)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 