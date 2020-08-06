Под Харьковом на ходу вспыхнул «Daewoo Lanos» (ФОТО)

5 августа в 13:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился у магазина «Подоляночка» на ул. Подлесной в селе Подолы Купянского района.
Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2007 года выпуска).
К месту вызова немедленно отправилось отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь автомобиля, которая составляла около 4 кв.м. Существовала угроза взрыва газового баллона. Пламя могло перекинуться и на магазин.
Подав пожарный ствол на тушение, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 13:11 и ликвидировали его в 14:10. К сожалению к тому времени авто уже было уничтожено пожаром.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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