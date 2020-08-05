05.08.2020 18:49

Педофил арестован: суд отдал мужчину под стражу

Суд определил извращенцу меру пресечения.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Красноградский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 50 тысяч гривен.

Напомним, что полицейские Красноградский отдела полиции разоблачили 47-летнего мужчину в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть.

Злоумышленник зарегистрировался под видом малолетнего парня, знакомился с юным пользователями и налаживал с ребятами дружеские отношения.

Через некоторое время он постепенно начинал разговоры на сексуальные темы.

После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

Следователи Красноградского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас полицейские устанавливают вероятных жертв обидчика и обращаются ко всем гражданам с просьбой немедленно сообщать любую информацию по этому поводу по телефону 102 или вторым удобными для вас способом.