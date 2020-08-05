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05.08.2020  18:49   

Педофил арестован: суд отдал мужчину под стражу

Суд определил извращенцу меру пресечения.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, Красноградский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 50 тысяч гривен.
 
Напомним, что полицейские Красноградский отдела полиции разоблачили 47-летнего мужчину в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. 
 
В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть. 
 
Злоумышленник зарегистрировался под видом малолетнего парня, знакомился с юным пользователями и налаживал с ребятами дружеские отношения. 
 
Через некоторое время он постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. 
 
После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.
 
Следователи Красноградского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст.  156 (Развращение несовершеннолетних) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 8 лет.
 
Сейчас полицейские устанавливают вероятных жертв обидчика и обращаются ко всем гражданам с просьбой немедленно сообщать любую информацию по этому поводу по телефону 102 или вторым удобными для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  педофил, развращение, харьков, розыск
 
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