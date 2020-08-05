05.08.2020 17:49

Ограбил дом на 8 миллионов: копы разыскивают преступника (ФОТО)

Полицейские Харьковщины разыскивают мужчину, завладевшим крупной суммой денег.



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Как сообщает ГУ Нацполции, 5 августа 2020 года около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в частный дом, расположенном в пгт. Малая Даниловка.

Под угрозой ножа преступник завладел 5 миллионами гривен, 60 тысяч долларов и 35 тысяч евро из сейфа дома и кошельком женщины.

На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком.

По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Дергачевского отдела милиции.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

Информация внесена в Единый учета.

Следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию о данном происшествии, сообщить ее на спецлинию 102.