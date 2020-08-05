Главная Новости Криминал и происшествия Ограбил дом на 8 миллионов: копы разыскивают преступника (ФОТО)
05.08.2020  17:49   

Ограбил дом на 8 миллионов: копы разыскивают преступника (ФОТО)

Полицейские Харьковщины разыскивают мужчину, завладевшим крупной суммой денег.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции,  5 августа 2020 года около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в частный дом, расположенном в пгт. Малая Даниловка. 
 
Под угрозой ножа преступник завладел 5 миллионами гривен, 60 тысяч долларов и 35 тысяч евро из сейфа дома и кошельком женщины. 
 
На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком.
 
По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Дергачевского отдела милиции. 
 
В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. 
 
Информация внесена в Единый учета. 
 
Следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
Полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию о данном происшествии, сообщить ее на спецлинию 102.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, дело на миллионы, харьков, разбойник, налет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Криминал и происшествия Ударил по голове, и отобрал телефон и убежал 30.07 Криминал и происшествия К 81-летней женщине в дом ворвался грабитель (ФОТО) 29.07 Криминал и происшествия У 85-летнего пенсионера выхватили пакет с деньгами и телефоном: грабитель пойман
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 