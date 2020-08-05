Полтавского губернатора поймали на приписках при харьковском университете (ВИДЕО)

Фиктивное обучение патрульных: ГБР заинтересовалось работой главы Полтавской ОГА Синегубова в Университете внутренних дел Харькова.
Олег Синегубов - юрист по специальности, владелец и директор юридической компании. А еще - экс-преподаватель Харьковского университета внутренних дел. И именно в период его педагогической работы Управление СБУ в Полтавской области начало расследование относительно фиктивного обучения патрульных в этом заведении.
Правоохранители заподозрили, что некоторые сотрудники Управления патрульной полиции в Полтавской области присваивали средства, которые им выдавали на командировки в рамках курсов повышения квалификации. Следователи выяснили, что часть "учеников" приезжала в университет только в первый и последний день обучения — чтобы получить необходимые подписи.
Все документы с курсов таких полицейских не имели бы силы без подписей преподавателей и других сотрудников учреждения. Именно они подтверждали повышение квалификации. Среди таких - Олег Синегубов. На момент расследования дела он был деканом одного из факультетов университета.
Дело и сейчас расследуется, но уже территориальным управлением ГБР. Правоохранители насчитали почти полсотни человек, которые обогащались таким образом. А также привязали к делу ДТП, которое стало результатом вероятной халатности патрульных. И в которой погиб человек.
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