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05.08.2020  17:11   

ДТП: легковушка вылетела с трассы (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канах ХХ, на трассе под Харьковом - ДТП.

На выезде с Чугуева в сторону Купянска вылетел с трассы легковой автомобиль.

Подробностей аварии пока нет, 

 

Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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