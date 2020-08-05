ДТП: легковушка вылетела с трассы (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канах ХХ, на трассе под Харьковом - ДТП.
На выезде с Чугуева в сторону Купянска вылетел с трассы легковой автомобиль.
Подробностей аварии пока нет,
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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