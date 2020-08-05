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05.08.2020  16:46   

Осторожно - мошенники: четыре совета от полиции

Полиция призывает остерегаться телефонных аферистов.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции, почти ежедневно подразделения полиции получают сообщения от обманутых потерпевших и регистрируют уголовные преступления по фактам мошенничества.  Чаще всего злоумышленники, иногда представляются правоохранителями, звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию и «решение проблемы» возможно только после уплаты денег.
 
 Полиция предостерегает ни в коем случае
 
 Не доверяйте информации, которую получаете от незнакомцев по телефону и всегда проверяйте ее.
 
 Не сообщайте личную информацию неизвестным лицам.
 
Не сообщайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.
 
Не передавайте деньги незнакомцам.
 
Сразу звоните 102! 
 
Берегите себя и свое имущество!
Тэги:  мошенничество, афера, харьков, телефонные мошенники
 
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