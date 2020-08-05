05.08.2020 16:46

Осторожно - мошенники: четыре совета от полиции

Полиция призывает остерегаться телефонных аферистов.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, почти ежедневно подразделения полиции получают сообщения от обманутых потерпевших и регистрируют уголовные преступления по фактам мошенничества. Чаще всего злоумышленники, иногда представляются правоохранителями, звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию и «решение проблемы» возможно только после уплаты денег.

Полиция предостерегает ни в коем случае

Не доверяйте информации, которую получаете от незнакомцев по телефону и всегда проверяйте ее.

Не сообщайте личную информацию неизвестным лицам.

Не сообщайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.

Не передавайте деньги незнакомцам.

Сразу звоните 102!

Берегите себя и свое имущество!