05.08.2020 16:46
Осторожно - мошенники: четыре совета от полиции
Полиция призывает остерегаться телефонных аферистов.
//t.me
Как сообщает
ГУ Нацполиции, почти ежедневно подразделения полиции получают сообщения от обманутых потерпевших и регистрируют уголовные преступления по фактам мошенничества. Чаще всего злоумышленники, иногда представляются правоохранителями, звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию и «решение проблемы» возможно только после уплаты денег.
Полиция предостерегает ни в коем случае
Не доверяйте информации, которую получаете от незнакомцев по телефону и всегда проверяйте ее.
Не сообщайте личную информацию неизвестным лицам.
Не сообщайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.
Не передавайте деньги незнакомцам.
Сразу звоните 102!
Берегите себя и свое имущество!