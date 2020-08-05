05.08.2020 17:34

Грабитель завладел сумками двух женщин

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к грабежу.



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Сегодня утром полицейские получили сообщение о грабеже на улице Полтавский шлях.



По указанному адресу инспекторов ждали две девушки, которые сообщили, что малознакомый человек открыто завладел их сумками, после чего скрылся в неизвестном направлении.



Также заявительницы предоставили патрульным фото вероятного грабителя. В результате отработки вызова патрульные обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Также у гражданина находились похищенные вещи заявителей.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.