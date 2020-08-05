Грабитель завладел сумками двух женщин

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к грабежу.
Сегодня утром полицейские получили сообщение о грабеже на улице Полтавский шлях.
По указанному адресу инспекторов ждали две девушки, которые сообщили, что малознакомый человек открыто завладел их сумками, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Также заявительницы предоставили патрульным фото вероятного грабителя. В результате отработки вызова патрульные обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Также у гражданина находились похищенные вещи заявителей.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажность:
давление:
ветер: