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05.08.2020  17:34   

Грабитель завладел сумками двух женщин

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к грабежу.


// Facebook

Сегодня утром полицейские получили сообщение о грабеже на улице Полтавский шлях.

По указанному адресу инспекторов ждали две девушки, которые сообщили, что малознакомый человек открыто завладел их сумками, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Также заявительницы предоставили патрульным фото вероятного грабителя. В результате отработки вызова патрульные обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Также у гражданина находились похищенные вещи заявителей.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  ограбление грабеж, полиция, харьков
 
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