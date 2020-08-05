05.08.2020 15:19

Тайный склад - контрафакт и куча денег: прокуратура открыла уголовное дело (ФОТО)

Изъято продукции на 600 тысяч гривен.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура № 5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту использования поддельных марок акцизного налога (ч. 1 ст. 199 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, досудебным расследованием установлено, что группа лиц, используя поддельные акцизные марки, распространяет на территории г. Харькова контрафактные табачные изделия, а в нежилых помещениях, расположенных в г. Первомайский Харьковской области, незаконно хранятся контрафактные табачные изделия с целью дальнейшего сбыта.

Во время обысков, проведенных 4 и 5 августа 2020 года в складских помещениях в г. Первомайский, изъято около 40 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками, а также незаконно полученные от реализации контрафактной продукции денежные средства — более 40 тыс. долларов США, 1,3 млн грн, почти 70 тыс. рублей РФ.

Приблизительная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет 600 тыс. грн.

Расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения и решается вопрос об уведомлении о подозрении.