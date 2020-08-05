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05.08.2020  16:03   

Браконьерский улов почти на две тысячи гривен: ФОТО

4 августа на Краснооскольском водохранилище государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Возле села. Бахтин Боровского района рейдовой группой был задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой. Рыбак поймал пять лещей и двух судаков общим весом 2,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1870 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенное орудие лова изъято.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков, рбоохранный патруль, лесковая сетка
 
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