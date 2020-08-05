Браконьерский улов почти на две тысячи гривен: ФОТО

4 августа на Краснооскольском водохранилище государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.
Возле села. Бахтин Боровского района рейдовой группой был задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой. Рыбак поймал пять лещей и двух судаков общим весом 2,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1870 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Запрещенное орудие лова изъято.
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Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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