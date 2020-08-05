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05.08.2020  14:52   

Суд оштрафовал харьковчанина за дуэль на мерседесах

Харьковчанин за рулем Mercedes нарушил правила движения и допустил столкновение коллегой на Mercedes-Benz GLE 300D, причинив водитель моральный удерб и увечья.


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Водитель из Харькова устроил ДТП на территории Днепропетровской области, говорится в приговоре Новомосковского районного суда Днепропетровской области.

Установлено, что около 11:10 11 февраля 2020 обвиняемый, уроженец Харькова, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал со скоростью около 50 км / ч по объездной автодороге Новомосковска в направлении Харькова. 

Водитель, нарушив требования дорожной разметки, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLE 300D, ехавшего со стороны Харькова в направлении Днепра.

В результате ДТП водитель второго авто получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Суд признал харьковчанина виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. грн. 

Также он должен возместить потерпевшему 87,5 тыс. мрн материального ущерба.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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