Суд оштрафовал харьковчанина за дуэль на мерседесах

Харьковчанин за рулем Mercedes нарушил правила движения и допустил столкновение коллегой на Mercedes-Benz GLE 300D, причинив водитель моральный удерб и увечья.
Водитель из Харькова устроил ДТП на территории Днепропетровской области, говорится в приговоре Новомосковского районного суда Днепропетровской области.
Установлено, что около 11:10 11 февраля 2020 обвиняемый, уроженец Харькова, управляя автомобилем Mercedes-Benz, ехал со скоростью около 50 км / ч по объездной автодороге Новомосковска в направлении Харькова.
Водитель, нарушив требования дорожной разметки, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLE 300D, ехавшего со стороны Харькова в направлении Днепра.
В результате ДТП водитель второго авто получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Суд признал харьковчанина виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. грн.
Также он должен возместить потерпевшему 87,5 тыс. мрн материального ущерба.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажность:
давление:
ветер: