05.08.2020 13:49

Некуда бежать: в харьковской тюрьме искали подкопы (ФОТО)

В Покровской колонии проверяли, нет ли приготовлений к побегу.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 4 августа 2020 года в госучреждении Покровская колония проведена комиссионная проверка уязвимых мест для совершения побега из-под стражи.

В мероприятии приняли участие лица среднего и старшего начальствующего состава со служебной собакой.

Сотрудники проверили состояние ИТЗО, КСС, 15-50 метровых полос и прилегающей территории, мест, уязвимых для побега, состояние замкового хозяйства, блокировки сигнализацией подземных и наземных коммуникаций и сооружений, технические осмотры камер, законсервированных зданий и сооружений, прилегающих к внешней запрещенной зоны на предмет выявления подкопов, проломов и других приготовлений для совершения побегов.

В результате проверки установлено, что следов, подкопов, проломов и других приготовлений для совершения побегов не обнаружено.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение данного мероприятия в учреждении позволяет своевременно выявить приготовления к совершению побега из-под стражи.