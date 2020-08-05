05.08.2020 12:45

На Харьковщине полицейские обнаружили незаконно изготовленные табачные изделия (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Во время обысков сотрудники полиции изъяли 500 блоков сигарет различных марок, на большей части которых отсутствовали марки акцизного сбора.



://hk.npu.gov.ua

27 ноября 2019 по материалам Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ следователями Основянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины в отношении группы лиц , которые распространяют продукцию с незаконно изготовленными или поддельными марками акцизного сбора. Следственные действия проводились под процессуальным руководством Харьковской городской прокуратуры № 5.

В ходе досудебного расследования установлено, что к учению преступления причастна группа лиц, которые организовали преступную схему, контролировали распределения предметов преступления и незаконных доходов.

По постановлениями следователя судьи Червонозаводского районного суда г.. Харькова следователи провели ряд обысков в городе Первомайском в складском помещении и квартире одного из фигурантов преступной группировки, а также в транспортном средстве.

В квартире 34-летнего мужчины полицейские изъяли черновые записи, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, деньги, другую документацию, мобильные телефоны информации, связанной с преступной деятельностью фигурантов. Также обнаружен автомобиль «Renault», на котором осуществлялась транспортировка табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора и с последующим их сбытом.

Во время обыска транспортного средства сотрудники полиции изъяли 500 блоков сигарет различных марок, на большей части которых отсутствовали марки акцизного сбора.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.