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05.08.2020  12:34   

Правоохранители провели обыски в двух игорных заведениях Харькова (ФОТО)

В результате мероприятий изъято 20 игровых автоматов и 770 гривен.


://hk.npu.gov.ua

Санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2019 по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, проводились на проспектах Юбилейном и Московском. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 340 000 до 680 000 гривен.

 

ледственно-оперативные действия осуществляли следователи Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2, совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция обыск, харьков, игровой зал
 
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