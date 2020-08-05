05.08.2020 12:34

Правоохранители провели обыски в двух игорных заведениях Харькова (ФОТО)

В результате мероприятий изъято 20 игровых автоматов и 770 гривен.



://hk.npu.gov.ua

Санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2019 по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, проводились на проспектах Юбилейном и Московском. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 340 000 до 680 000 гривен.

ледственно-оперативные действия осуществляли следователи Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2, совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.