Правоохранители провели обыски в двух игорных заведениях Харькова (ФОТО)

В результате мероприятий изъято 20 игровых автоматов и 770 гривен.
Санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2019 по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, проводились на проспектах Юбилейном и Московском. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 340 000 до 680 000 гривен.
ледственно-оперативные действия осуществляли следователи Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2, совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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