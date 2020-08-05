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05.08.2020  12:21   

Полицейские прикрыли в Харькове «склад-магазин», торговавший нелегальным оружием (ФОТО, ВИДЕО)

Во время проведения обыска по месту жительства 35-летнего мужчины обнаружено и изъято 4 электродетонатора, 2 корпуса ручных гранат РГД-5, взрыватели к ручным гранатам типа УЗРГМ, ружье и патроны калибра 5,45 мм.


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Досудебное расследование проводится отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил, совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого в июне текущего года по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители установили, что 35-летний военнослужащий организовал схему незаконного сбыта боеприпасов и огнестрельного оружия.

В ходе досудебного расследования был задокументирован факт продажи мужем боеприпасов, 4 августа правоохранители задержали злоумышленника.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  оружие, склад, харьков, полиция, криминал
 
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