05.08.2020 12:02

Руководители следственных подразделений Харьковщины подвели итоги работы за 7 месяцев текущего года

Видеоселекторное совещание состоялось под председательством и.о. начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Чижа.



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В начале совещания Сергей Чиж отметил следственных следственного управления ГУНП в Харьковской области грамотами Управления СБУ в Харьковской области за весомый вклад в дело обеспечения безопасности государства. Также Сергей Чиж вручил погоны лейтенанта полиции следователю Киевского отдела полиции рядовому полиции Никите Шпаку и поздравил его с присвоением звания офицера.

Во время совещания заместитель начальника следственного управления Олег Максимович отметил подразделения, в которых произошло улучшение работы.

И.о. начальника областного главка Сергей Чиж подчеркнул, что организация качественного осмотра места происшествия является залогом оперативного раскрытия преступлений. Также он обратил внимание руководителей следственных отделений, где работа организована ненадлежащим образом, необходимость устранения существующих недостатков

Заместитель начальника следственного управления Андрей Шарнин подчеркнул, что усилия следователей необходимо сосредоточить на приоритетных направлениях, одним из которых является качественное расследование и раскрытие преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека.

Во время совещания руководители следственного управления также заслушали результаты работы расследования преступлений в сфере экономики.

Сергей Чиж предупредил руководителей всех уровней о личной ответственности за качественную работу подчиненных и подчеркнул, что каждый сотрудник имеет добросовестно выполнять свои служебные обязанности, а его работа должна быть направлена ​​исключительно на защиту прав и свобод граждан.