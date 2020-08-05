05.08.2020 10:01

Игровые автоматы прекратили работу на Юбилейном и Московском проспектах (ФОТО)

Правоохранители провели обыски в двух игорных заведениях Харькова. В результате мероприятий изъято 20 игровых автоматов и 770 гривен.



// hk.npu.gov.ua

Санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2019 года ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, проводились на проспектах Юбилейном и Московском. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 340 000 до 680 000 гривен.



Следственно-оперативные действия осуществляли следователи Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2, совместно с оперативными сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.



В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.