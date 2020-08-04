04.08.2020 16:01

Спасатели продолжают тушить пожары на открытых территориях (ФОТО)

В Харьковской области преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим учащаются пожары в природных экосистемах, которые наносят значительные убытки природе и людям.



// ГСЧС

3 августа в 14:52 спасателей вызвали на пожар в селе Высокополье Валковского района.

Там на площади около 60 кв.м. горела сухая трава.

Огонь быстро распространялся, существовала угроза распространения огня на жилые дома.

Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован, а имущество спасено.





4 августа в 11:13 поступило сообщение о пожаре сухой травы и свалки за пределами села Морозовка, что на Балаклейщине.

Пожар сухостоя распространился на площадь 2 га. Также горела свалка на площади 300 кв.м.

В 12:16 пожар локализован, в 12:34 ликвидирован.

Пожарные спасли имущество птицекомплекса «Морозовка АГРО» примерно на сумму 200 тыс. грн.