Спасатели продолжают тушить пожары на открытых территориях (ФОТО)

В Харьковской области преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим учащаются пожары в природных экосистемах, которые наносят значительные убытки природе и людям.
3 августа в 14:52 спасателей вызвали на пожар в селе Высокополье Валковского района.
Там на площади около 60 кв.м. горела сухая трава.
Огонь быстро распространялся, существовала угроза распространения огня на жилые дома.
Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован, а имущество спасено.
4 августа в 11:13 поступило сообщение о пожаре сухой травы и свалки за пределами села Морозовка, что на Балаклейщине.
Пожар сухостоя распространился на площадь 2 га. Также горела свалка на площади 300 кв.м.
В 12:16 пожар локализован, в 12:34 ликвидирован.
Пожарные спасли имущество птицекомплекса «Морозовка АГРО» примерно на сумму 200 тыс. грн.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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