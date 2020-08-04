Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели продолжают тушить пожары на открытых территориях (ФОТО)
04.08.2020  16:01   

Спасатели продолжают тушить пожары на открытых территориях (ФОТО)

В Харьковской области преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим учащаются пожары в природных экосистемах, которые наносят значительные убытки природе и людям.


// ГСЧС

3 августа в 14:52 спасателей вызвали на пожар в селе Высокополье Валковского района.

Там на площади около 60 кв.м. горела сухая трава.

Огонь быстро распространялся, существовала угроза распространения огня на жилые дома.

Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован, а имущество спасено.



4 августа в 11:13 поступило сообщение о пожаре сухой травы и свалки за пределами села Морозовка, что на Балаклейщине.

Пожар сухостоя распространился на площадь 2 га. Также горела свалка на площади 300 кв.м.

В 12:16 пожар локализован, в 12:34 ликвидирован.

Пожарные спасли имущество птицекомплекса «Морозовка АГРО» примерно на сумму 200 тыс. грн.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Криминал и происшествия Крупный пожар в Бабаях: от горящего дома занялся сарай у соседей (ФОТО) 04.08 Криминал и происшествия Под Харьковом горела свалка (ФОТО) 03.08 Криминал и происшествия В Валках тушили сарай (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 