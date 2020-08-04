04.08.2020 14:19
Мошенничество и халатность: директор ООО предстанет перед судом
Более полумиллиона убытков во время строительства медицинской амбулатории.
//facebook.com
По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ООО-подрядчика по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
В ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2018 года директор ООО, пользуясь своими служебными полномочиями, заключил договор субподряда с обществом-подрядчиком по строительству амбулатории в Чугуевском районе Харьковской области.
Заказчиком работ был один из поселковых советов указанного района.
Директор ООО-субподрядчика организовал выполнение строительных работ в меньших объемах и с использованием меньшего количества строительных материалов, чем указано в проектно-сметной документации.
Для получения оплаты указанный мужчина предоставил подрядчику акт выполненных работ, не сообщая о несоответствии фактически выполненных работ и объема использованных материалов.
В свою очередь директор общества-подрядчика, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, не осуществил технический надзор и не проконтролировал качество выполненных работ.
Он передал соответствующие документы председателю поселкового совета, на основании чего на расчетный счет субподрядчика перечислены оплату.
Общая сумма убытков, нанесенных государству указанными действиями директора ООО-подрядчика, составляет почти 600 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.