04.08.2020 13:35

Крупный пожар в Бабаях: от горящего дома занялся сарай у соседей (ФОТО)

Для полного тушения пожарным понадобилось три часа.



// ГСЧС

3 августа в 13:05 спасателей вызвали на пожар в частном жилом доме по улице Парковой в селе Бабаи.



К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения из Основянского и Новобаварского районов города Харькова.

На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем на площади 140 кв.м. Также пламя перекинулось на хозяйственную постройку, расположенную рядом, а также на сарай соседнего двора. Общая площадь пожара составила около 200 кв.м.



В 14:08 пожар был локализован, а в 18:01 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.