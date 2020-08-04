Главная Новости Криминал и происшествия Крупный пожар в Бабаях: от горящего дома занялся сарай у соседей (ФОТО)
04.08.2020  13:35   

Крупный пожар в Бабаях: от горящего дома занялся сарай у соседей (ФОТО)

Для полного тушения пожарным понадобилось три часа.


// ГСЧС

3 августа в 13:05 спасателей вызвали на пожар в частном жилом доме по улице Парковой в селе Бабаи.

К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения из Основянского и Новобаварского районов города Харькова.

На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем на площади 140 кв.м. Также пламя перекинулось на хозяйственную постройку, расположенную рядом, а также на сарай соседнего двора. Общая площадь пожара составила около 200 кв.м.

В 14:08 пожар был локализован, а в 18:01 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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