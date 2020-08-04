Крупный пожар в Бабаях: от горящего дома занялся сарай у соседей (ФОТО)

Для полного тушения пожарным понадобилось три часа.
3 августа в 13:05 спасателей вызвали на пожар в частном жилом доме по улице Парковой в селе Бабаи.
К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения из Основянского и Новобаварского районов города Харькова.
На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем на площади 140 кв.м. Также пламя перекинулось на хозяйственную постройку, расположенную рядом, а также на сарай соседнего двора. Общая площадь пожара составила около 200 кв.м.
В 14:08 пожар был локализован, а в 18:01 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.
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