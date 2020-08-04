Под Харьковом горела свалка (ФОТО)

В Нововодолажском районе ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов
3 августа в 13:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Водолага Комунсервис».
К месту пожара немедленно прибыло дежурное подразделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части. В помощь спасателям также прибыли коллеги из Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты на тяжелой инженерной технике БАТ-10, а также 2 единицы коммунальной техники поселкового совета.
При проведении разведки было установлено, что на открытой территории полигона происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 150 кв.м.
Общими силами огонь локализовали в 17:25. Ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 20:30, когда пожар удалось полностью укротить.
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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