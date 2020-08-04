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04.08.2020  12:26   

Полиция Харькова обеспечивает охрану общественного порядка на территории рынка «Барабашово» (ВИДЕО)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.


://hk.npu.gov.ua

4 августа, около 9:10 в полицию поступило сообщение о том, что на территории торгового центра наблюдается значительное скопление людей и происходит спор между группами лиц.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для обеспечения охраны общественного порядка. Также по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа с целью установления всех обстоятельств инцидента.

В настоящее время полицейские выяснили, что представители коммунального предприятия с помощью спецтехники пытались провести геодезические работы на территории, принадлежащей харьковском горсовете. Но работники концерна «АВЭК» не дают коммунальщикам попасть на данный земельный участок и препятствуют осуществлению любых работ.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы Московского ОП находятся на месте происшествия и документируют противоправные действия граждан. Ранее по факту аналогичного инцидента на ТЦ «Барабашово» следователи открыли уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства выясняются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полция, барабашово, харьков, порядок, дорога, охрана
 
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