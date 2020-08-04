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04.08.2020  11:48   

Суд наказал хулигана, который бросался на харьковских медиков и разбил «скорую»

В Харьковской области злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения повредил два авто, в том числе автомобиль, на котором приехали медики оказывать неотложную помощь.


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Мужчина спровоцировал ссору с медиками, которые пришли к нему на вызов, говорится в приговоре Купянского районного суда от 30 июля.

Установлено, что вечером 13 февраля 2020 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома №195 на улице Мира в селе Глушковка Купянского района, под надуманным предлогом устроил ссору с бригадой "скорой" помощи, прибывшая к нему на вызов . Конфликт заметил водитель автомобиля ВАЗ-2108, который проезжал мимо, остановился и предложил свою помощь. Хулиган в свою очередь подошел к автомобилю и прыгнул на лобовое стекло и капот, в результате чего стекло разбилось, а на авто осталась вмятина. Ущерб, нанесенный владельцу «восьмерки», составили 2,6 тыс. Грн.

После этого злоумышленник подошел к автомобилю Peugeot Boxer, принадлежащий КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", и ударил корпусом задние двери, в результате чего образовалась вмятина и разбилось стекло. Материальный ущерб составил 8,1 тыс. Грн.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Источник:   Єдиний державний реєстр судових рішень
 Тэги:  суд, хулиган, скорая, драка, алкоголь
 
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