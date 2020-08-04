04.08.2020 11:07

На территории харьковской психбольницы нашли гранату

По адресу изъята граната «РГД-33» времен Второй мировой войны со значительной коррозией корпуса и сломанной рукояткой.



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3 августа в 11:00 в Московский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, похожего на боеприпас.

О находке сообщили строители, которые проводили земляные работы на территории больницы № 3 по улице Академика Павлова.



На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, наряды патрульной полиции. Эвакуация граждан не проводилась. Боеприпас изъят представителями ГСЧС.



Информация о происшествии внесена в Единый учета Московского отдела полиции.