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04.08.2020  10:57   

Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях и растраты в тюрьмах Харьковской области

В Харьковской области провели углубленную проверку соблюдения требований законодательства в вопросах защиты прав осужденных во время отбывания наказания.


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По сведениям пресс-службы, в ходе проверок выявили многочисленные нарушения требований ряда законов и кодексов Украины, а также постановлений правительства о ботьбу с коронавируса.

Кроме того, установлены факты растраты бюджетных средств при приобретении товаров и продуктов питания для нужд осужденных, проведении ремонтных работ в колониях, использовании лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выплаты заработной платы, в том числе осужденным. Нарушения выявлены в следующих заведениях: "Алексеевская исправительная колония (№ 25)", "Харьковская исправительная колония (№ 43)", "Дергачевский исправительная колония (№ 109)", "Покровская исправительная колония (№ 17)", "Хроливський исправительный центр (№ 140) ", а также медицинскими работниками Харьковского городского медицинской части № 27 филиала государственного учреждения" ЦОЗ ДКВС Украины "в Харьковской и Луганской областях. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 1 млн грн.

В связи с этим органами прокуратуры в июне 2020 году в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 7 уголовных производств по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, 364 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление служебным положением).

Также прокуратурой области в Едрей зарегистрировано уголовное производство по факту растраты медицинскими работниками Харьковского городского медицинской части № 27 филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Харьковской и Луганской областях чужого имущества в виде антисептических средств, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Общая сумма ущерба составляет почти 700 тыс. Грн.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, проверка, харьков, тюрьма
 
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