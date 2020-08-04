04.08.2020 10:23

Новый «смотрящий» за капитальным строительством на Харьковщине не успел проработать в должности и несколько дней (ФОТО)

В ночь с 3 на 4 августа по подозрению в коррупции был задержан директор Департамента капитального строительства Харьковской областной госадминистрации Андрей Винниченко.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на первого заместителя губернатора Татьяну Егорову-Луценко.

«Факт задержания директора департамента капитального строительства ХОГА подтверждаем. Наша позиция — нулевая толерантность к коррупции. Глава ХОГА неоднократно подчеркивал, что открыл облгосадминистрацию для правоохранительных органов. Если задержанный виновен, он будет нести ответственность, предусмотренную законодательством», — процитировали в пресс-службе заявление чиновницы.

По данным соцсетей, Винниченко вымогал взятку в размере 1,3 млн грн.

В должности главы Департамента капстроительства Винниченко проработал несколько дней — на сайте ХОГА еще не опубликовано распоряжение о его назначении.

До назначения в ХОГА чиновник работал в АО «Харьковоблэнерго». В декларации о доходах он указал, что его зарплата за 2019 год составила 62 тысяч гривен. При этом он имеет $30 тысяч, 18 тысяч евро, 385 тысяч гривен, 15 биткоинов на 3,3 миллиона гривен, автомобили Audi Q7 и Mercedes S-500, две пары элитных часов, несколько квартир, гаражей и дом.

В НАБУ обещают позже прокомментировать задержание.

По предварительной информации «3 августа 2020 года вечером #НАБУ и #САП разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации получить 1,32 млн грн неправомерной выгоды.

В обмен на деньги чиновник пообещал '' помочь '' частному предпринимателю решить вопрос подключения электростанций его компании к электрическим сетям. Стоимость '' услуг '' указана в 2200 грн за подключение каждому киловату.

Чиновник задерживается в порядке века. 208 КПК Украины. Вопрос представления ему о подозрении решен. Детективы НАБУ предпринимают необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления».

В «Харьковоблэнерго» рассказали, что следственные действия никак не повлияли на работу предприятия. «Работаем в штатном режиме», - сообщил пресс-секретарь Владимир Скичко.

Предыдущий Директор Департамента Алексей Белоцкий проработал в должности 3 месяца.