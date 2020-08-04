04.08.2020 08:42

Какой ущерб нанесли рыбные браконьеры в июле

В июле выявлено 116 нарушений с убытками свыше 90 тысяч гривен.



//khr.darg.gov.ua

В период с 1 по 31 июля государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведено 11 рейдов и разоблачены 122 нарушения природоохранного законодательства, в том числе 51 - грубое (ч. 4 ст. 85 КоАП).

Также составлено 27 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), четыре - за продажу запрещенных орудий лова (ч. 1 ст. 85-1 КУоАП), три - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и 18 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов).

Оформлено 13 актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«За данный период на нарушителей наложено 4522 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 90289 грн. В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий патрульные изъяли 304,5 кг водных биоресурсов, из которых 159,6 кг - на рынках. Также изъято 25 плавсредств, 88 запрещенных орудий лова, среди которых 2568 метров сетей», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.



«Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – призывают правоохранители.