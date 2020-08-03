Полицейские Харькова установили личность мужчины, который разрисовал краской фасад здания в центре города

Злоумышленником оказался 26-летний харьковчанин.
В ходе мониторинга социальных сетей работники Киевского отдела полиции обнаружили информацию о том что в ночь со 2 на 3 августа неизвестный разрисовал баллончиком с краской фасад здания, расположенного по улице Сумской в Харькове.
Работники полиции установили лицо, причастное к событию. Им оказался 26-летний мужчина.
Данный факт был внесен в Единый учета Киевского отдела полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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