Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские Харькова установили личность мужчины, который разрисовал краской фасад здания в центре города
03.08.2020  17:57   

Полицейские Харькова установили личность мужчины, который разрисовал краской фасад здания в центре города

Злоумышленником оказался 26-летний харьковчанин.


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В ходе мониторинга социальных сетей работники Киевского отдела полиции обнаружили информацию о том что в ночь со 2 на 3 августа неизвестный разрисовал баллончиком с краской фасад здания, расположенного по улице Сумской в ​​Харькове.

Работники полиции установили лицо, причастное к событию. Им оказался 26-летний мужчина.

Данный факт был внесен в Единый учета Киевского отдела полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

 
Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  вандал, стена, харьков, полиция, розыск
 
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