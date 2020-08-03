03.08.2020 16:26

На московском проспекте выпивший водитель Daewoo Lanos «автопинком» отправил Opel Astra в кювет (ФОТО)

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Daewoo явные признаки алкогольного опьянения.



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В ночь на понедельник патрульные полицейские обнаружили чертову дюжину пьяниц за рулем.

Так 03.08.2020 около 1:00 патрульные получили сообщение о ДТП произошедшего на проспекте Московском возле дома 145.

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo Lanos нарушил п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra и дорожным забором.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Daewoo явные признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протоколы по ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) и административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Собранный материал будет передан в суд.