На московском проспекте выпивший водитель Daewoo Lanos «автопинком» отправил Opel Astra в кювет (ФОТО)

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Daewoo явные признаки алкогольного опьянения.
В ночь на понедельник патрульные полицейские обнаружили чертову дюжину пьяниц за рулем.
Так 03.08.2020 около 1:00 патрульные получили сообщение о ДТП произошедшего на проспекте Московском возле дома 145.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Выходные прошли – и небо снова ясное, а столбик термометра ползет вверх.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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