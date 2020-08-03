03.08.2020 15:51

В Харькове водитель Daewoo Lanos, под наркотиками, попытался подкупить копов телефонами и серебром

Суд дал свою оценку действиям юноши, который, по данным полиции, находился в состоянии наркотического опьянения, попытался 340 грн выменять на два телефона, браслет и серебряную цепь.



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Водитель, нарушивший ряд правил дорожного движения, попытался подкупить патрульных полицейских, говорится в приговоре Ленинского районного суда от 29 июля .

Установлено, что утром 29 марта 2020 полицейские на улице Озерянской, 57, обнаружили водителя 1994 года рождения, управлявший автомобилем Daewoo Lanos, который имел неисправные внешние счето- приборы. Указанные действия являются нарушением правил дорожного движения и предусматривают наказание в виде штрафа в размере 340 грн.

Полицейские остановили автомобиль и при общении с водителем обнаружили у последнего признаки наркотического опьянения. От осмотра человек отказался, чем также нарушил правила дорожного движения.

За несоставление протокола водитель предложил полицейским в качестве взятки два мобильных телефона - Huawei и Samsung, серебряная цепь и браслет. Патрульные от взятки отказались и вызвали следственно-оперативную группу.

На водителя на месте составили постановление о наложении штрафа в размере 340 грн.

Кроме того, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8500 грн.