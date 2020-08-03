03.08.2020 15:16

Пьяный мотоциклист в центре города: копы задержали нарушителя (ФОТО)

В пригороде Харькова мужчина во хмелю колесил на пляж.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполции, мужчина передвигался по центру Чугуева на транспортном средстве без шлема.

После его остановки выяснилось, что мотоциклом он управлял без водительского удостоверения.

Кроме того, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.