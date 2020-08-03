03.08.2020 15:16
Пьяный мотоциклист в центре города: копы задержали нарушителя (ФОТО)
В пригороде Харькова мужчина во хмелю колесил на пляж.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, мужчина передвигался по центру Чугуева на транспортном средстве без шлема.
После его остановки выяснилось, что мотоциклом он управлял без водительского удостоверения.
Кроме того, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В таком виде мужчина направлялся на местный пляж.
Остановили нарушителя полицейские офицеры Малиновской объединенной территориальной общины во время несения службы на территории обслуживания.
Работники полиции составили в отношении 50-летнего мужчины административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), по ч. 5 ст. 121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами) и по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.