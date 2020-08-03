03.08.2020 14:11

Стрельба по автомобилю: патрульного будут судить

В суд направлен обвинительный акт в отношении стрелявшего по машине полицейского.



//sud.ua

Патрульный, открывший стрельбу во время преследования и ранивший мужчину, предстанет перед судом

Напомним, 13 февраля 2020 года, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на улице Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль.

Но водитель автомобиля Subaru Forester начал убегать от патрульных и не реагировали на требования остановиться, началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на служебные автомобиле Skoda Rapid автомобиля Subaru Forester, служебный автомобиль патрульной полиции застрял в поле вблизи с. Хроли Харьковского района.

Чтобы уезжавший автомобиль, старший лейтенант полиции произвел 3 выстрела в него, но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения.

Стрелявшего сотрудника патрульной полиции, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.