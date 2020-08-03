Главная Новости Криминал и происшествия Забил до смерти костылем: копы задержали убийцу
03.08.2020  13:49   

Забил до смерти костылем: копы задержали убийцу

Полиция разоблачили мужчину в убийстве пассии.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции,  1 августа 2020 года около 21:00 об избиение дочери в полицию сообщил 61-летний отец погибшей. 
 
По адресу в одной из комнат дома сотрудники полиции обнаружили тело 47-летней жительницы с многочисленными синяками и ссадинами.
 
Во время выяснения обстоятельств происшествия полицейские установили, что во время бытового конфликта после распития алкогольных напитков ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем. 
 
От полученных травм женщина скончалась.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишение свободы.
 
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, забил до смерти, харьков, смерть
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.07 Криминал и происшествия В тихом центре мужчина выпал из окна на крышу автомобиля (ВИДЕО, ФОТО) 27.07 Криминал и происшествия Кровавое застолье: пирушка закончилась ударом ножа (ФОТО) 25.07 Криминал и происшествия Найден мертвым мужчина, стрелявшийся недавно из-за пассии
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 