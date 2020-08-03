03.08.2020 13:49
Забил до смерти костылем: копы задержали убийцу
Полиция разоблачили мужчину в убийстве пассии.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 августа 2020 года около 21:00 об избиение дочери в полицию сообщил 61-летний отец погибшей.
По адресу в одной из комнат дома сотрудники полиции обнаружили тело 47-летней жительницы с многочисленными синяками и ссадинами.
Во время выяснения обстоятельств происшествия полицейские установили, что во время бытового конфликта после распития алкогольных напитков ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем.
От полученных травм женщина скончалась.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишение свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.