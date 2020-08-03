03.08.2020 13:49

Забил до смерти костылем: копы задержали убийцу

Полиция разоблачили мужчину в убийстве пассии.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 августа 2020 года около 21:00 об избиение дочери в полицию сообщил 61-летний отец погибшей.

По адресу в одной из комнат дома сотрудники полиции обнаружили тело 47-летней жительницы с многочисленными синяками и ссадинами.

Во время выяснения обстоятельств происшествия полицейские установили, что во время бытового конфликта после распития алкогольных напитков ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем.

От полученных травм женщина скончалась.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишение свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.