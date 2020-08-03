В харьковских СИЗО разрешили карантинные свидания - в основном с правозащитниками, а не родственниками

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передает «Закон и Бизнес» .

Отмечается, что краткосрочные свидания разрешены с защитниками и адвокатами или иными специалистами в области права, закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица. Также краткосрочные свидания разрешены с родственниками или другими лицами.

«Краткосрочные свидания предоставляются исключительно при условии использования указанными лицами респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и отсутствии в них на момент свидания признаков инфицирования COVID-19», - говорится в сообщении .