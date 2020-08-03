В харьковских СИЗО разрешили карантинные свидания - в основном с правозащитниками, а не родственниками

Осужденным и лицам, взятым под стражу, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и харьковских следственных изоляторах, с 27 июля на период действия карантина (до 31 августа) разрешены краткосрочные свидания.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передает «Закон и Бизнес» .
Отмечается, что краткосрочные свидания разрешены с защитниками и адвокатами или иными специалистами в области права, закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица. Также краткосрочные свидания разрешены с родственниками или другими лицами.
«Краткосрочные свидания предоставляются исключительно при условии использования указанными лицами респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и отсутствии в них на момент свидания признаков инфицирования COVID-19», - говорится в сообщении .
Проводятся краткосрочные свидания исключительно через сплошное разграничительной стекло и переговорное устройство и с соблюдением противоэпидемических правил.
Кроме того, осужденным разрешены краткосрочные свидания с родственниками или другими лицами с использованием средств IP-телефонии или через глобальную сеть Интернет (Skype) в специально оборудованных помещениях, в соответствии с порядком, определенным Министерством юстиции Украины.
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