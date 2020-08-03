03.08.2020 13:13

Сбита девушка на Южной Салтовке: информация полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Московском районе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на улице Академиков Ахієзерів поступило в полицию 2 августа 2020 года около 15:00.

Установлено, что водитель автомобиля Hyundai сбил женщину, которая она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Потерпевшая с травмами была доставлена в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Следствие продолжается.