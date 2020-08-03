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03.08.2020  13:13   

Сбита девушка на Южной Салтовке: информация полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Московском районе.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на улице Академиков Ахієзерів поступило в полицию 2 августа 2020 года около 15:00.
 
Установлено, что водитель автомобиля Hyundai сбил женщину, которая она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
Потерпевшая с травмами была доставлена в больницу.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Следствие продолжается.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, сбили девушку
 
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