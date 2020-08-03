Главная Новости Криминал и происшествия Битва за урожай в ближнем пригороде Харькова закончилась обстрелом комбайна (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО))
03.08.2020  12:21   

Битва за урожай в ближнем пригороде Харькова закончилась обстрелом комбайна (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО))

В Харьковской области суд избрал меру пресечения 24-летнему подозреваемому в обстреле сельскохозяйственной техники


://hk.npu.gov.ua

30 июля следователь Дергачевского отдела полиции направил в суд ходатайство об избрании 24-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили  в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции 31 июля следственный судья удовлетворил ходатайство частично и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Причина конфликта выясняется. 

Назначен ряд экспертиз.

Как сообщалось  ранее, 30 Июля в Дергачевский отдела полиции поступила информация от 59-летнего мужчины. Он рассказал, что во время сбора урожая на поле вблизи села Черкасская Лозовая неизвестные заблокировали работу комбайна , угрожая комбайнеру и его помощнику предметом, похожим на пистолет, а затем совершили выстрелы в их сторону. Мужчины вынуждены были остановить полевые работы. В результате происшествия был поврежден комбайн. Пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, обстрел, комбайн, харьков, урожай
 
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