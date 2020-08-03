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03.08.2020  10:26   

Из заброшенного колодца достали щенка (ФОТО)

В Валковском районе сотрудники ГСЧС спасли щенка, упавшего в заброшенный канализационный коллектор.


// ГСЧС

3 августа в 7:00 спасателям сообщили, что на улице 1-го Мая города Валки щенок упал в кирпичный колодец, из которого не может самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели увидели, что щенок упал на дно ямы, которая была накрыта бетонной плитой.

Сотрудники службы спасения с помощью специальных средств передвинули плиту, спустились на дно пустого канализационного коллектора и подняли малыша на поверхность. Собаку передали хозяевам.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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