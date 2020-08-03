03.08.2020 10:26

Из заброшенного колодца достали щенка (ФОТО)

В Валковском районе сотрудники ГСЧС спасли щенка, упавшего в заброшенный канализационный коллектор.



// ГСЧС

3 августа в 7:00 спасателям сообщили, что на улице 1-го Мая города Валки щенок упал в кирпичный колодец, из которого не может самостоятельно выбраться.



Прибывшие на место спасатели увидели, что щенок упал на дно ямы, которая была накрыта бетонной плитой.

Сотрудники службы спасения с помощью специальных средств передвинули плиту, спустились на дно пустого канализационного коллектора и подняли малыша на поверхность. Собаку передали хозяевам.