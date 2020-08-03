03.08.2020 08:39

Под Харьковом незаконно ловили карасей

31 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Орельском водохранилище возле с. Украинское Лозовского района.



Около девяти часов вечера патруль обнаружил двух мужчин, которые ловили рыбу запрещенными орудиями – тремя лесковыми сетками.

Рыбаки успели поймать 49 серебристых карасей, трех окуней, двух лещей и толстолобика рбщим весом 9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1734 грн.



На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.