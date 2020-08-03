Под Харьковом незаконно ловили карасей

31 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Орельском водохранилище возле с. Украинское Лозовского района.
Около девяти часов вечера патруль обнаружил двух мужчин, которые ловили рыбу запрещенными орудиями – тремя лесковыми сетками.
Рыбаки успели поймать 49 серебристых карасей, трех окуней, двух лещей и толстолобика рбщим весом 9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1734 грн.
На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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