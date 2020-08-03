03.08.2020 08:22

На выходных в харьковской пятиэтажке горел балкон (ФОТО)

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 10 жильцов.



// ГСЧС

1 августа в 13:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по пруспекту Тракторостроителей, 83в.



Возгорание произошло на балконе квартиры на втором этаже, горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 6 кв.м.

К месту вызова немедленно выехали 3 отделения ГСЧС Московского района Харькова на 2-х автоцистернах и 1 автолестнице.

Из-за сильного задымления других помещений пожарным пришлось эвакуировать 10 жильцов дома из соседних квартир.



В 13:50 пожар удалось локализовать и в 14:46 был ликвидирован.



Причина возникновения возгорания и его убытки устанавливаются.