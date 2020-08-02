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02.08.2020  18:26   

Банда аферистов четыре года подделывала документы

Следователи харьковской полиции завершили досудебное расследование.

Во время досудебного расследования установлено, что в начале 2016 года 28-летний харьковчанин без постоянного заработка и будучи достоверно осведомленным с порядком приобретения, пользования и распоряжения транспортными средствами, решил заняться подделкой официальных документов, а именно свидетельств о регистрации транспортных средств, которые имеют голографические защитные элементы.
 
Так, в течение 2016 года правонарушитель создал преступное объединение, в состав которого вошли его отец, который в дальнейшем стал соорганизатором группы, приятель и неустановленные следствием лица.
 
Вся группа действовала в соответствии с планом преступной деятельности с четким распределением ролей.
 
Трое жителей Харькова и другие сообщники подделали свидетельства о регистрации транспортных средств на 18 автомобилей и 3 удостоверения водителя, которые были нанесены поддельные защитные голографические элементы.
 
30 червня поточного року одному з співорганізаторів організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
 
31 июля досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мужчины завершено, ему вручен обвинительный акт по ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, которое направлено в суд.
 
Материалы досудебного расследования в отношении двух других установленных участников выделено в отдельное уголовное производство; лица, причастные к преступлению, объявлены в розыск.
 
Уголовные преступления и причастные к их совершению лица уличенные по материалам Управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области и Департамента киберполиции НПУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подделка документов
 
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