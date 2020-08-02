02.08.2020 18:26

Банда аферистов четыре года подделывала документы

Следователи харьковской полиции завершили досудебное расследование.

Во время досудебного расследования установлено, что в начале 2016 года 28-летний харьковчанин без постоянного заработка и будучи достоверно осведомленным с порядком приобретения, пользования и распоряжения транспортными средствами, решил заняться подделкой официальных документов, а именно свидетельств о регистрации транспортных средств, которые имеют голографические защитные элементы.

Так, в течение 2016 года правонарушитель создал преступное объединение, в состав которого вошли его отец, который в дальнейшем стал соорганизатором группы, приятель и неустановленные следствием лица.

Вся группа действовала в соответствии с планом преступной деятельности с четким распределением ролей.

Трое жителей Харькова и другие сообщники подделали свидетельства о регистрации транспортных средств на 18 автомобилей и 3 удостоверения водителя, которые были нанесены поддельные защитные голографические элементы.

30 червня поточного року одному з співорганізаторів організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

31 июля досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мужчины завершено, ему вручен обвинительный акт по ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, которое направлено в суд.

Материалы досудебного расследования в отношении двух других установленных участников выделено в отдельное уголовное производство; лица, причастные к преступлению, объявлены в розыск.

Уголовные преступления и причастные к их совершению лица уличенные по материалам Управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области и Департамента киберполиции НПУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.