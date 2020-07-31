31.07.2020 19:47

Жесткое ДТП: Жигули попали под фуру - два человека в больнице (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



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Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Окружной (поворот на Черкасскую Лозовую) легковой автомобиль попал под фургон.

Водитель и пассажир Жигулей уехали на скорой.

Со слов очевидцев, ВАЗ стоял на поворот налево, в этот момент в него сзади въехала фура и протащила несколько метров.