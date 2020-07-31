31.07.2020 15:23
Копы изъяли полтонны наркотиков и психотропов (ФОТО)
За два года разоблачено более 2000 тяжелых и особо тяжелых уголовных правонарушений.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, из незаконного оборота изъято пол тонны наркотических средств, более 6 килограммов психотропных веществ, из которых почти 3,5 килограмма новых психоактивных веществ.
На имущество наркопреступников наложенн арест на общую сумму свыше 8 миллионов гривен.
С 2018 года по настоящее время подразделениями ГУНП в Харьковской области пресечена деятельность 7 организованных групп, действовавших в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Разоблачена 2019 фактов сбыта наркотиков и 420 лиц, причастных к распространению наркозелья.
Ликвидировано 11 международных каналов поставки наркотических средств на территорию Украины.
Еще одним приоритетным направлением деятельности в сфере противодействия наркопреступности является предотвращение использования и легализации доходов, полученных от ведения наркобизнеса.
За указанный период в регионе задокументировано 9 преступлений данной категории, 5 из которых в этом году, 6 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.
Одной из принципиальных задач в противодействие наркопреступности является разоблачение наркопритонов, функционирование которых вызывает общественный резонанс.
В этом году открыто 176 уголовных производств по содержаниюю наркопритонов.
В ходе досудебного расследования выявлено и привлечено к ответственности 149 человек.
В течение двух последних лет задокументировано 352 уголовные правонарушения, связанные со сбытом наркотиков через Интернет (в 2020 - 212), по которым наркосбытчикам объявлено о подозрением.
Блокирована деятельность 11 Интернет-магазинов, которые действовали на территории Харьковской области.
Большую часть из них раскрыто уже в этом году.
На имущество наркопреступников наложенн арест на общую сумму свыше 8 миллионов гривен.