31.07.2020 15:23

Копы изъяли полтонны наркотиков и психотропов (ФОТО)

За два года разоблачено более 2000 тяжелых и особо тяжелых уголовных правонарушений.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, из незаконного оборота изъято пол тонны наркотических средств, более 6 килограммов психотропных веществ, из которых почти 3,5 килограмма новых психоактивных веществ.

На имущество наркопреступников наложенн арест на общую сумму свыше 8 миллионов гривен.

С 2018 года по настоящее время подразделениями ГУНП в Харьковской области пресечена деятельность 7 организованных групп, действовавших в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Разоблачена 2019 фактов сбыта наркотиков и 420 лиц, причастных к распространению наркозелья.

Ликвидировано 11 международных каналов поставки наркотических средств на территорию Украины.

Еще одним приоритетным направлением деятельности в сфере противодействия наркопреступности является предотвращение использования и легализации доходов, полученных от ведения наркобизнеса.

За указанный период в регионе задокументировано 9 преступлений данной категории, 5 из которых в этом году, 6 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Одной из принципиальных задач в противодействие наркопреступности является разоблачение наркопритонов, функционирование которых вызывает общественный резонанс.

В этом году открыто 176 уголовных производств по содержаниюю наркопритонов.

В ходе досудебного расследования выявлено и привлечено к ответственности 149 человек.

В течение двух последних лет задокументировано 352 уголовные правонарушения, связанные со сбытом наркотиков через Интернет (в 2020 - 212), по которым наркосбытчикам объявлено о подозрением.

Блокирована деятельность 11 Интернет-магазинов, которые действовали на территории Харьковской области.

Большую часть из них раскрыто уже в этом году.

На имущество наркопреступников наложенн арест на общую сумму свыше 8 миллионов гривен.