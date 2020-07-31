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31.07.2020  15:23   

Копы изъяли полтонны наркотиков и психотропов (ФОТО)

За два года разоблачено более 2000 тяжелых и особо тяжелых уголовных правонарушений.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, из незаконного оборота изъято пол тонны наркотических средств, более 6 килограммов психотропных веществ, из которых почти 3,5 килограмма новых психоактивных веществ. 
 
На имущество наркопреступников наложенн арест на общую сумму свыше 8 миллионов гривен.
 
С 2018 года по настоящее время подразделениями ГУНП в Харьковской области пресечена деятельность 7 организованных групп, действовавших в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
 
Разоблачена 2019 фактов сбыта наркотиков и 420 лиц, причастных к распространению наркозелья.
 
Ликвидировано 11 международных каналов поставки наркотических средств на территорию Украины.
 
Еще одним приоритетным направлением деятельности в сфере противодействия наркопреступности является предотвращение использования и легализации доходов, полученных от ведения наркобизнеса. 
 
За указанный период в регионе задокументировано 9 преступлений данной категории, 5 из которых в этом году, 6 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.
 
Одной из принципиальных задач в противодействие наркопреступности является разоблачение наркопритонов, функционирование которых вызывает общественный резонанс. 
 
В этом году открыто 176 уголовных производств по содержаниюю наркопритонов. 
 
В ходе досудебного расследования выявлено и привлечено к ответственности 149 человек.
 
В течение двух последних лет задокументировано 352 уголовные правонарушения, связанные со сбытом наркотиков через Интернет (в 2020 - 212), по которым наркосбытчикам объявлено о подозрением. 
 
Блокирована деятельность 11 Интернет-магазинов, которые действовали на территории Харьковской области. 
 
Большую часть из них раскрыто уже в этом году.
 
На имущество наркопреступников наложенн арест на общую сумму свыше 8 миллионов гривен.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, преступление, харьков
 
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