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31.07.2020  09:59   

КамАЗ с зерном загорелся на ходу (ФОТО)

В Балаклейском районе гсчсники оперативно ликвидировали пожар грузовика и спасли 12 тонн пшеницы


// ГСЧС

30 июля в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полевой дороге между с. Вишневое и пгт. Савинцы Балаклейского района области.

Во время движения загорелась кабина грузовика КамАЗ, который вез зерно с поля в хлебоприемный пункт.

К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из пгт. Савинцы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена кабина грузовик. Площадь пожара составила около 6 кв.м.

Еще до прибытия спасателей водитель грузовика и другие водители самостоятельно пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но их попытки не дали результата.

В 19:22 сотрудники ГСЧС локализовали пожар, а в 19:40 полностью ликвидировали. Удалось предотвратить распространение пламени на прицеп грузовика с зерном.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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