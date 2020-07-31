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31.07.2020  08:42   

В центре задержали торговку амфитамином (ФОТО)

Злоумышленнице сообщено о подозрении в сбыте наркотических средств.


// hk.npu.gov.ua

В рамках проведения профилактической операции «Мак» 28 июля работники Шевченковского отдела полиции на улице Данилевского обнаружили женщину, у которой при себе было порошкообразное вещество белого цвета. Женщина сообщила, что это амфетамин.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.

Также в ходе обыска по месту жительства харьковчанки полицейские обнаружили около 100 граммов «соли», весы, зип-пакеты, печати и блокнот с записями.

Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

29 июля женщине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Выясняются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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