31.07.2020 08:42

В центре задержали торговку амфитамином (ФОТО)

Злоумышленнице сообщено о подозрении в сбыте наркотических средств.



// hk.npu.gov.ua

В рамках проведения профилактической операции «Мак» 28 июля работники Шевченковского отдела полиции на улице Данилевского обнаружили женщину, у которой при себе было порошкообразное вещество белого цвета. Женщина сообщила, что это амфетамин.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.

Также в ходе обыска по месту жительства харьковчанки полицейские обнаружили около 100 граммов «соли», весы, зип-пакеты, печати и блокнот с записями.



Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



29 июля женщине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Выясняются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.



