В центре задержали торговку амфитамином (ФОТО)

Злоумышленнице сообщено о подозрении в сбыте наркотических средств.
В рамках проведения профилактической операции «Мак» 28 июля работники Шевченковского отдела полиции на улице Данилевского обнаружили женщину, у которой при себе было порошкообразное вещество белого цвета. Женщина сообщила, что это амфетамин.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.
Также в ходе обыска по месту жительства харьковчанки полицейские обнаружили около 100 граммов «соли», весы, зип-пакеты, печати и блокнот с записями.
Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
29 июля женщине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Выясняются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.
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