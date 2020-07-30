30.07.2020 19:37

Копы лишили арсеналов жителей Харькова и пригорода (ФОТО)

С начала июля полицейские Харьковщины изъяли из незаконного оборота более 500 единиц оружия и боеприпасов.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, среди изъятий: 17 единиц огнестрельного оружия, 1 Травматический пистолет, 531 патрон, 16 гранат, 4 единицы вторых боеприпасов и почти 3 килограмма взрывчатых веществ.

С 3 по 30 июля 2020 года на территории Харьковской области проводились профилактические мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатки.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 42 фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатымы веществами) и 1 - по ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) уголовного кодекса Украины.

Так, 22 июля полицейские провели обыск в домовладении жителя Краснокутского района.

У мужчины изъяты 4 гранаты Ф-1, обрез ружья ИЖ, штык-нож, 2 дымовые шашки, сигнальную ракету и около 10 килограммов каннабиса.

27 июля на железнодорожной станции «Граково» в Чугуевском районе сотрудники полиции изъяли у жителя Изюмского района патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольные гранату.

В ходе осмотра домовладения на улице Таращанской в ​​Харькове полицейские изъяли 3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt. Оружие и боеприпасы привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил в целях самообороны 43-летний гражданин.

К проведению указанных мероприятий привлекались подразделения полиции Харьковской области, Управления патрульной полиции в Харьковской области, Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка, управление информационных технологий и программирования в Восточном регионе киберполициы ГКП НПУ, кинологическая служба.